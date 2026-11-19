नौका संचालन व जल सुरक्षा के विशेष प्रबंध

गंगा में नौका संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नावों पर निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बैठाने, लाइफ जैकेट का अनिवार्य उपयोग कराने व निर्धारित नियमों के अनुरूप नौका संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व गोताखोरों की सहायता से गंगा में सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनाई जाएगी। मोटरबोट एवं अन्य आवश्यक संसाधनों के माध्यम से गंगा में निगरानी की जाएगी।



यातायात प्रबंधन एवं पार्किंग व्यवस्था, दालमंडी में पहली बार होगी पार्किंग

पुलिस आयुक्त ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा के लिए विस्तृत यातायात डायवर्जन प्लान तैयार किया जा रहा है। प्रमुख मार्गों पर सुगम आवागमन के लिए आवश्यकतानुसार रूट डायवर्जन व यातायात प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। देव दीपावली पर्व के दौरान निर्धारित व्यवस्था के तहत मालवाहक वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शहर में आने वाले वाहनों के लिए निर्धारित स्थलों पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है।



मल्टीलेवल पार्किंग का उपयोग तय करने के साथ ही दालमंडी की ओर विकसित हो रहे नए मार्ग पर भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। प्रमुख मार्गों, घाटों की ओर जाने वाले रास्तों व पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर यातायात का प्रभावी संचालन किया जाएगा। आमजन को यातायात डायवर्जन, पार्किंग एवं वैकल्पिक मार्गों की जानकारी पूर्व से मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे लोगों को असुविधा न हो।