वाराणसी: जीत के बाद संकटमोचन दरबार पहुंचे एमएलसी आशुतोष सिन्हा, महंत डॉ. विश्वंभर नाथ मिश्र से लिया आशीर्वाद
एमएलसी चुनाव में जीत के बाद आशुतोष सिन्हा वाराणसी पहुंचे। उन्होंने संकटमोचन मंदिर में दर्शन-पूजन किया और महंत डॉ. विश्वंभर नाथ मिश्र से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। महंत ने उन्हें बधाई देते हुए गंगा पर आयोजित पारंपरिक उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
विस्तार
वाराणसी एमएलसी चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आशुतोष सिन्हा सोमवार को लखनऊ से वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए और भगवान श्रीराम के दरबार में शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने संकटमोचन मंदिर के महंत डॉ. विश्वंभर नाथ मिश्र से उनके आवास पर मुलाकात की।
महंत ने दी जीत की बधाई
काशी की परंपरा के अनुसार आशुतोष सिन्हा महंत डॉ. विश्वंभर नाथ मिश्र से आशीर्वाद लेने पहुंचे। मुलाकात के दौरान महंत ने उनकी जीत पर प्रसन्नता जताई और बधाई दी। उन्होंने कहा कि आशुतोष सिन्हा ने काशी में इतिहास रचा है। उनका और हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा। उन्होंने आशुतोष सिन्हा को आगे बढ़ने और काशी का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दीं।
सामाजिक और धार्मिक विषयों पर हुई चर्चा
इस दौरान देश के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक वातावरण पर भी चर्चा हुई। महंत ने आशुतोष सिन्हा को प्रसाद भेंट किया। साथ ही दीपावली के चौथे दिन मां गंगा पर आयोजित होने वाले पारंपरिक उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
कई लोग रहे मौजूद
इस अवसर पर सनातनी गंगा फाउंडेशन के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरूणी चंद्र सिन्हा, एडवोकेट आनंद कुमार, समाजवादी पार्टी के जिला और वार्ड स्तर के नेता मौजूद रहे। काशी के समाजसेवी और ठाकुर प्रसाद प्रेस के अधिष्ठाता ठाकुर प्रसाद सिंह ने महंत डॉ. मिश्र और एमएलसी आशुतोष सिन्हा को अपने प्रेस का कैलेंडर भेंट किया।