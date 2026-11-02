वाराणसी: जीत के बाद संकटमोचन दरबार पहुंचे एमएलसी आशुतोष सिन्हा, महंत डॉ. विश्वंभर नाथ मिश्र से लिया आशीर्वाद

सामाजिक और धार्मिक विषयों पर हुई चर्चा

इस दौरान देश के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक वातावरण पर भी चर्चा हुई। महंत ने आशुतोष सिन्हा को प्रसाद भेंट किया। साथ ही दीपावली के चौथे दिन मां गंगा पर आयोजित होने वाले पारंपरिक उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया।



कई लोग रहे मौजूद

इस अवसर पर सनातनी गंगा फाउंडेशन के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरूणी चंद्र सिन्हा, एडवोकेट आनंद कुमार, समाजवादी पार्टी के जिला और वार्ड स्तर के नेता मौजूद रहे। काशी के समाजसेवी और ठाकुर प्रसाद प्रेस के अधिष्ठाता ठाकुर प्रसाद सिंह ने महंत डॉ. मिश्र और एमएलसी आशुतोष सिन्हा को अपने प्रेस का कैलेंडर भेंट किया।