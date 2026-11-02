आसान हुआ सफर: काशी से दिल्ली के बीच आज से दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, पहले ही दिन दीपावली तक की सीटें फुल

देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत का नियमित संचालन सोमवार यानी आज से शुरू हो रहा है। वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन की फर्स्ट एसी की सीटें रविवार की सुबह 10 बजे तक वेटिंग में पहुंच गई। वहीं, नई दिल्ली से वाराणसी आने वाली ट्रेन में दीपावली यानी आठ नवंबर तक थर्ड एसी से लेकर फर्स्ट एसी तक किसी भी श्रेणी में कन्फर्म टिकट नहीं है।

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वाराणसी से नई दिल्ली की यूपी की पहली और देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत शुक्रवार को छोड़कर हर दिन रात 8.50 बजे से चलकर नई दिल्ली सुबह 6.10 बजे पहुंचेगी। नई दिल्ली से वाराणसी तक शनिवार को छोड़ बाकी दिन रात 9.40 बजे से चलकर सुबह 7.10 बजे वाराणसी पहुंचेगी। विज्ञापन



रेलवे की ओर से एक नवंबर की रात करीब 12.30 बजे इसकी बुकिंग जैसे ही शुरू हुई, हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार टिकट बुक करने लगा। रविवार सुबह 10 बजे तक दिल्ली से वाराणसी तक सभी श्रेणी की सीटें वेटिंग हो गई। वाराणसी से नई दिल्ली की यूपी की पहली और देश की दूसरी स्लीपर वंदे भारत शुक्रवार को छोड़कर हर दिन रात 8.50 बजे से चलकर नई दिल्ली सुबह 6.10 बजे पहुंचेगी। नई दिल्ली से वाराणसी तक शनिवार को छोड़ बाकी दिन रात 9.40 बजे से चलकर सुबह 7.10 बजे वाराणसी पहुंचेगी।रेलवे की ओर से एक नवंबर की रात करीब 12.30 बजे इसकी बुकिंग जैसे ही शुरू हुई, हर कोई अपनी सुविधा के अनुसार टिकट बुक करने लगा। रविवार सुबह 10 बजे तक दिल्ली से वाराणसी तक सभी श्रेणी की सीटें वेटिंग हो गई।

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