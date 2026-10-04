वाराणसी: चमरहा बाजार में घर में घुसा ट्रक, मछली विक्रेता की मौत; ग्रामीणाें ने किया चक्काजाम

वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के चमरहा बाजार में मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। हादसे में घर में मौजूद कई लोग घायल हो गए, जबकि मछली विक्रेता की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। रोते-बिलखते परिजनों और ग्रामीणों ने वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालने का प्रयास किया। एसीपी सारनाथ भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों व परिजनों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी।

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