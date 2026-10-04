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वाराणसी: चमरहा बाजार में घर में घुसा ट्रक, मछली विक्रेता की मौत; ग्रामीणाें ने किया चक्काजाम

Sun, 04 Oct 2026 05:04 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 04 Oct 2026 05:04 PM IST
सार

चमरहा बाजार में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जबकि मछली विक्रेता की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एसीपी सारनाथ ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। पुलिस कार्रवाई में जुटी है।

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Varanasi Truck crashes into house Chamarha Market fish vendor killed villagers stage road blockade
सड़क पर चक्काजाम करते गुस्साए लोग। - फोटो : संवाद

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वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के चमरहा बाजार में मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। हादसे में घर में मौजूद कई लोग घायल हो गए, जबकि मछली विक्रेता की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। रोते-बिलखते परिजनों और ग्रामीणों ने वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभालने का प्रयास किया। एसीपी सारनाथ भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों व परिजनों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी।

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