घटना के बाद पीड़िता अपनी मां के साथ गुरु के घर चली गईं। अगले दिन 14 नवंबर को जब वह वापस लौटीं तो कमरे का ताला टूटा मिला। अंदर रखे बक्से से छह लाख रुपये नकद, 10 ग्राम सोने की चेन और करीब ढाई ग्राम की सोने की बाली गायब थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी घर से नकदी और आभूषण चोरी कर ले गया।



पीड़िता के मुताबिक, इसके बाद आरोपी गुलशन चौहान ने उन्हें फोन किया। संदेश भिजवाया कि यदि वह उसके साथ रहेंगी, तभी चोरी किया गया सामान वापस करेगा। इस तरह सामान लौटाने के लिए साथ रहने की शर्त रखी गई। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी को थाने बुलाया। आरोप है कि इस दौरान उसके साथ पहुंचे माता-पिता और दादी ने भी गाली-गलौज शुरू कर दी।



थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर गुलशन चौहान, उसके माता-पिता और दादी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक शैलेंद्र को सौंपी गई है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है।