वाराणसी की बड़ी खबरें: बीएचयू में छात्रों की भूख हड़ताल, टकसाल सिनेमा पर चार हजार का जुर्माना, मॉल में मारपीट

जेएचवी मॉल में मां पर टिप्पणी, युवक और भाई घायल

जेएचवी मॉल में एक युवक और उसके दोस्तों के साथ विवाद हो गया। यह विवाद टिप्पणी करने को लेकर शुरू हुआ था। विवाद के बाद तीन युवकों ने हमला कर दिया, जिससे युवक और उसके भाई को गंभीर चोटें आईं। शिवपुर निवासी अमन पाल ने पुलिस को बताया कि 26 सितंबर की रात 11 बजे वह परिवार के साथ जेएचवी मॉल में फिल्म देखने गए थे। उनके कुछ दोस्त भी वहां थे। आरोप है कि मॉल में एक व्यक्ति मां की ओर देखकर टिप्पणी कर रहा था। वह मोबाइल से उनकी तस्वीर भी खींच रहा था। इसका विरोध किया। इसके बाद तीन अज्ञात युवकों ने गालीगलौज कर हमला कर दिया। हमले में उसके और भाई आकाश पाल के सिर में गंभीर चोट आई। कुछ देर बाद आरोपियों के साथ 10 से 15 अज्ञात लोग और पहुंच गए। उन्होंने लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला किया, जिसमें अमन और आकाश समेत कई लोग घायल हो गए। कैंट इंस्पेक्टर राजकिशोर पांडेय ने बताया कि अमन पाल की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



गोमती जोन के पिंडरा और राजातालाब सर्किल के लंबित विवेचनाओं पर सीपी खफा

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने रविवार को बड़ागांव थाने का निरीक्षण किया। पुलिसिंग में सुधार और लंबित मामलों के निस्तारण पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान थाने की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रख-रखाव और कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। गोमती जोन के सर्किल पिंडरा और राजातालाब से संबंधित लंबित विवेचना पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।



विवेचकों को हर प्रकरण में वैज्ञानिक, निष्पक्ष और विधिसम्मत साक्ष्य संकलन करने के निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त ने पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। पुलिस आयुक्त ने थाना परिसर में साफ-सफाई, आगंतुकों के लिए शुद्ध पेयजल और महिलाओं के लिए अलग से दो शौचालय उपलब्ध कराने को कहा।



मिशन शक्ति केंद्र पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों को विद्यालयों, हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम को कहा। शिक्षण संस्थानों में सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच और कमियां पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। मेस, बैरक और रहने-खाने की व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। कमियों को तत्काल दूर करने और स्वच्छ, सुविधाजनक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। थाना परिसर में चल रहे नवनिर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया।



डीसीपी वरुणा ने शिवपुर थाने का किया निरीक्षण

डीसीपी वरुणा राजेश कुमार पांडेय ने सोमवार देर रात शिवपुर थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनीं और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए। उन्होंने थाने की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। व्यापारियों ने सुरक्षा और क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं बताईं। डीसीपी ने उन्हें आश्वस्त किया कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को कानून-व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। एसीपी कैंट प्रज्ञा पाठक और शिवपुर थाना प्रभारी अजीत कुमार वर्मा मौजूद रहे।