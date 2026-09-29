नाट्य महोत्सव 2026: टैगोर की चंडालिका ने छुए दर्शकों के दिल, मंच पर उतरी मानवीय गरिमा और समानता की गूंज
वाराणसी में अश्विन नाट्य महोत्सव 2026 के दूसरे दिन गुरु रवींद्रनाथ टैगोर के नाटक चंडालिका का मंचन हुआ। इस दौरान कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। पेक्षागृह में उपस्थित दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय और निर्देशन की सराहना की।
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नागरी नाटक मंडली न्यास के चार दिवसीय अश्विन नाट्य महोत्सव 2026 के दूसरे दिन सोमवार को गुरु रवींद्रनाथ टैगोर के नाटक चंडालिका का मंचन हुआ। नाट्य संस्था यथार्थ क्रिएशन ने डॉ. शुभ्रा वर्मा के निर्देशन में यह प्रस्तुति दी। प्रेक्षागृह में उपस्थित दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय और निर्देशन की सराहना की।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश त्रिवेदी, न्यास अध्यक्ष डॉ. संजय मेहता, सचिव डॉ. अजीत सैगल और निर्देशक डॉ. शुभ्रा वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। डॉ. संजय मेहता ने कहा कि नागरी नाटक मंडली न्यास पिछले 30 वर्षों से काशी की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रख रहा है।