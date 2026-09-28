मऊ में दर्दनाक हादसा: छत पर टेंट लगाते समय 11000 वोल्ट की लाइन से टकराया लोहे का पाइप, तीन की मौत, एक घायल

यूपी के मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र स्थित इस्लामाबाद मोहल्ले में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। छत पर टेंट लगाने के दौरान लोहे का पाइप 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन से छू गया। करंट की चपेट में आने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

विज्ञापन