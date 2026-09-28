मऊ में दर्दनाक हादसा: छत पर टेंट लगाते समय 11000 वोल्ट की लाइन से टकराया लोहे का पाइप, तीन की मौत, एक घायल
सोमवार को इस्लामाबाद मोहल्ले में टेंट लगाते समय 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन से पाइप छू गया। करंट लगने से तीन लोगों की मौत हुई और एक व्यक्ति झुलस गया।
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यूपी के मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र स्थित इस्लामाबाद मोहल्ले में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। छत पर टेंट लगाने के दौरान लोहे का पाइप 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन से छू गया। करंट की चपेट में आने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।
आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद मोहल्ले में मातम पसरा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।