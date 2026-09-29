वाराणसी में एयर शो: 30 लाख दर्शकों की भीड़ संभालने का मेगा प्लान, गंगा किनारे पार्किंग, पांच स्थान चिह्नित
वाराणसी में एयर शो की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसे लेकर पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की समीक्षा की। 22, 23 और 25 अक्तूबर को प्रस्तावित एयर शो में 30 लाख लोगों की भीड़ उमड़ने की संभावना है।
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वाराणसी में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने एयर शो की तैयारियों को लेकर सोमवार को पड़ाव चौराहा, रामनगर बाईपास, टेंगरा मोड़, डोमरी गंगा घाट और कोदोपुर घाट का दौरा किया। सुरक्षा, भीड़ और यातायात प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। 22, 23 और 25 अक्तूबर को प्रस्तावित एयर शो में 30 लाख लोगों की भीड़ उमड़ने की संभावना है।
पुलिस आयुक्त ने व्यवस्थित पार्किंग, प्रवेश-निकास और पैदल मार्गों की प्रभावी व्यवस्था को कहा। बैरिकेडिंग, प्रतीक्षा क्षेत्र और कतार प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया। संभावित भीड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। गंगा के दोनों ओर चिह्नित पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया। वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग और सुगम यातायात के निर्देश दिए।