वाराणसी की खबरें: खड़े ट्रक में घुसी एंबुलेंस, बच्चे की मौत, चार घायल; सिर कूंचकर हत्या में आरोपी गिरफ्तार

अवैध पटाखा फैक्टरी से 501 किलो विस्फोटक मिला, एक गिरफ्तार

एसओजी-2 और सिंधोरा पुलिस की ने रविवार रात सिंधोरा बाजार में अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण का भंडाफोड़ किया है। साथ ही आरोपी रफीक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 501.5 किलो निर्मित और अर्ध-निर्मित पटाखे बरामद किए। थानाध्यक्ष पंकज कुमार पांडेय के नेतृत्व में टीम ने सिंधोरा बाजार के मकान में दबिश दी। भारी मात्रा में अवैध पटाखे और निर्माण में उपयोग सामग्री मिली। आरोपी रफीक पटाखा निर्माण और भंडारण का वैध लाइसेंस पेश नहीं कर सका। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह पैसे कमाने के लिए बिना लाइसेंस के पटाखे बनाकर बेचना चाहता था। रफीक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। बरामद पटाखों में फुलझड़ी, रॉकेट, बुलेट बम, सुतली बम, मिर्ची बम और चकरी शामिल हैं। पटाखा निर्माण में उपयोग होने वाले बारूद, शोरा, गंधक, चारकोल और एल्युमीनियम पाउडर भी मिले।



मोबाइल फोन हैक कर 4.11 लाख की साइबर ठगी

साइबर जालसाजों ने नंद किशोर मल्होत्रा का मोबाइल हैक कर बैंक खाते से 4.11 लाख रुपये साफ कर दिए। पीड़ित ने भेलूपुर थाने में रविवार रात प्राथमिकी दर्ज कराई। भदैनी निवासी नंद किशोर मल्होत्रा ने पुलिस को बताया कि 24 से 28 अक्तूबर के बीच घटना हुई। मोबाइल फोन को हैक किया गया। इसके बाद गूगल पे और फोन पे के जरिये कई किस्तों में 4.11 लाख की रकम निकाली गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के बचत खाते और चालू खाते प्रभावित हुए। यह खाते गुरुधाम और सोनारपुरा शाखाओं में थे। 28 अक्तूबर को ही साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर दुर्गा सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। साइबर विशेषज्ञों से भी मदद ली जा रही है। मामले की जांच निरीक्षक सत्य प्रकाश को सौंपी गई है।



गुटखा मांगने के बहाने दुकान पर पहुंचे बदमाश, महिला की चेन लूटी

लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के लमही में मंगलवार को दिनदहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने किराना दुकान पर बैठी गायत्री देवी के गले से चेन लूट ली। वारदात के बाद दोनों बाइक से भाग निकले। घटना सामने के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लमही निवासी सत्यम जायसवाल के घर में ही किराना की दुकान है। मंगलवार को मां गायत्री देवी दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठी थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक पहुंचे। पीछे बैठा युवक बाइक से उतरकर दुकान पर आया और गुटखा मांगने लगा। गायत्री देवी सामान देने के लिए जैसे ही उठकर मुड़ीं, युवक ने उनका बाजू पकड़ लिया और गले से चेन छीन ली। महिला ने विरोध किया तो बदमाश धमकी देते हुए साथी के साथ बाइक से भाग निकला। थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है।