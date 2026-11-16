वाराणसी: ट्रक की टक्कर से ऑटो चालक समेत तीन घायल, ट्रामा सेंटर में भर्ती

रामनगर थाना क्षेत्र के टेंगरामोड़ स्थित भीटी पुलिस चौकी के सामने सोमवार को तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर में फंस गया। हादसे में ऑटो चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।

विज्ञापन





एंबुलेंस से ट्रामा सेंटर भेजे गए घायल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। घायलों में ऑटो चालक पंकज सोनकर (32) निवासी कबीरपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चंदौली शामिल हैं। जबकि अन्य दो घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। विज्ञापन



डिवाइडर में फंस गया ट्रक

ऑटो में टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक डिवाइडर में जाकर फंस गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। घायलों में ऑटो चालक पंकज सोनकर (32) निवासी कबीरपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चंदौली शामिल हैं। जबकि अन्य दो घायलों की पहचान नहीं हो सकी है।ऑटो में टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक डिवाइडर में जाकर फंस गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन