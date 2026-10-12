वाराणसी: अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार किशोर की मौत, दो दोस्त अस्पताल में भर्ती; परिजनों में कोहराम

भाई-बहन में बड़ा था विकास

विकास अपने परिवार में एक भाई और एक बहन में बड़ा था। उसकी छोटी बहन का नाम जोया है। किशोर की असमय मौत से परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। घर में मातम पसरा है और परिजनों को इस हादसे से गहरा सदमा लगा है।



फुलवरिया में रविवार रात हुए हादसे के बाद तीनों दोस्तों के घायल होने की सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस विकास को तत्काल अस्पताल ले गई, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उसके दोनों साथियों का उपचार जारी है।



अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुए इस हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। विकास की मौत से बजरडीहा स्थित उसके घर में शोक का माहौल है। परिजनों को हादसे की परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है।