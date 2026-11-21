हरहुआ ओवरब्रिज पर शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे तेज रफ्तार ऑटो सड़क किनारे पंचर खड़े मैजिक वाहन में पीछे से जा घुसा। हादसे में ऑटो सवार आजम शाह, साहिल शाह और आरिफ शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

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