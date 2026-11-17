आपसी एकजुटता मजबूत करना उद्देश्य

गीत-संगीत और सांस्कृतिक उल्लास के बीच लोगों ने एक-दूसरे से आत्मीय मुलाकात की। वक्ताओं ने दीपावली को प्रेम, सौहार्द, सामाजिक समरसता और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व बताते हुए आपसी एकता और भाईचारे को मजबूत बनाने का संदेश दिया।



मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि दीपावली मिलन समारोह का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाकर आपसी संवाद, आत्मीयता और संगठनात्मक एकजुटता को मजबूत करना है।



हजारों दीपों की जगमगाहट और लोगों की सहभागिता के बीच समारोह संपन्न हुआ।