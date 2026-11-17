परिवार में खुशी का माहौल

युवान के पिता नागेश कुमार श्रीवास्तव मूल रूप से पुराना रामनगर वार्ड के कोदोपुर के निवासी हैं। वह वाराणसी जिला न्यायालय में आपराधिक मामलों के अधिवक्ता हैं। इससे पहले वह शिक्षक के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी माता जाह्नवी गौतम बीएचयू से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रही हैं। वह आईआईटी खड़गपुर में वैज्ञानिक के रूप में भी काम कर चुकी हैं।



युवान के दादा रेलवे पुलिस बल में डीएसपी (रेल) के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि दादी गृहिणी हैं। परिवार के सदस्यों ने युवान की उपलब्धि पर खुशी जताई। उनका कहना है कि वे युवान की प्रतिभा को निखारने और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे।