वाराणसी: छह साल की उम्र में युवान ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, असम के राज्यपाल ने किया सम्मानित
रामनगर के छह वर्षीय युवान नागेश श्रीवास्तव ने पूरी आवर्त सारणी क्रमवार और उल्टे क्रम में सुनाकर रिकॉर्ड बनाया है। उनका नाम पांच रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो चुका है। असम के राज्यपाल ने उन्हें सम्मानित किया।
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छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर रामनगर के कोदोपुर निवासी छह वर्षीय मास्टर युवान नागेश श्रीवास्तव ने अपनी प्रतिभा से वाराणसी का नाम रोशन किया है। युवान ने पूरी आवर्त सारणी (पीरियॉडिक टेबल) क्रमवार और उल्टे क्रम में सुनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उनकी इस उपलब्धि पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया।
पांच रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम
वर्तमान में कक्षा दो के छात्र युवान सामनेघाट स्थित सनबीम एकेडमी में पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उनका नाम एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड एक्सीलेंस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए भी आवेदन किया गया है।
परिवार में खुशी का माहौल
युवान के पिता नागेश कुमार श्रीवास्तव मूल रूप से पुराना रामनगर वार्ड के कोदोपुर के निवासी हैं। वह वाराणसी जिला न्यायालय में आपराधिक मामलों के अधिवक्ता हैं। इससे पहले वह शिक्षक के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी माता जाह्नवी गौतम बीएचयू से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रही हैं। वह आईआईटी खड़गपुर में वैज्ञानिक के रूप में भी काम कर चुकी हैं।
युवान के दादा रेलवे पुलिस बल में डीएसपी (रेल) के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि दादी गृहिणी हैं। परिवार के सदस्यों ने युवान की उपलब्धि पर खुशी जताई। उनका कहना है कि वे युवान की प्रतिभा को निखारने और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे।