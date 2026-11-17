करपात्री जी महाराज की घटना का किया उल्लेख

इस दौरान डॉ. शशिकांत यादव ने कहा कि गोपाष्टमी के दिन ही पूज्य करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में साधु-संत गौ रक्षा की मांग को लेकर संसद के सामने एकत्र हुए थे। उन्होंने उस दौरान हुई हिंसक घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।



उन्होंने कहा कि चारों पीठों के शंकराचार्यों के आशीर्वाद और प्रेरणा तथा देशभर में चल रहे गौ रक्षा आंदोलनों से प्रेरित होकर केंद्र और प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की दिशा में कार्रवाई करेगी।



प्रतिनिधिमंडल में अधिवक्ता रमेश उपाध्याय, अधिवक्ता पंकज यादव, समाजसेवी एवं बीएचयू छात्र नेता सौरभ यादव, अमित जायसवाल, आदित्य दुबे, राहुल द्विवेदी सहित प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य प्रबुद्ध नागरिक शामिल रहे।