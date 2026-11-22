दानदाताओं और क्लबों को किया सम्मानित

कार्यक्रम के चेयरमैन रोटेरियन पीके अग्रवाल ने मेजबानी का अवसर देने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पूनम गुलाटी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मेजबान टीम ने एक महीने के अल्प समय में तैयारी कर आयोजन को सफल बनाया। सेमिनार से मिले अनुभव क्लबों को समाजहित के कार्यों में और सशक्त बनाएंगे।



समारोह में रोटरी फाउंडेशन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले आर्च क्लम्प सोसाइटी के सदस्यों, मेजर डोनर्स, एंडोमेंट डोनर्स और अन्य दानदाताओं को सम्मानित किया गया। सर्वाधिक पंजीकरण कराने वाले क्लबों और सदस्यों को तीन, पांच और सात स्टार सम्मान प्रदान किए गए।



कई पदाधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पूनम गुलाटी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट दिनेश, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी मनकेश, डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउंडेशन चेयर सतपाल, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप फैसिलिटेटर परितोष और पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सहित डिस्ट्रिक्ट 3120 के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।



आयोजन को सफल बनाने में डिस्ट्रिक्ट इवेंट एवं सेमिनार चेयरमैन अभिषेक, असिस्टेंट गवर्नर (फाउंडेशन) राजीव जयपुरिया और रोटरी क्लब वाराणसी डाउनटाउन के अध्यक्ष अमित के नेतृत्व में हेमंत, प्रशांत, आमोद, विनय, पीयूष, कौशल, प्रबोध, संदीप बाजोरिया, अनिल अग्रवाल, संदीप गुप्ता और आकाश अग्रवाल का योगदान रहा।