आवागमन और दैनिक कार्य होंगे आसान

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राम प्रकाश सिंह ने सरकार और विधायक का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सहायक उपकरणों से दिव्यांगजनों को आवागमन और रोजमर्रा के कामकाज में सुविधा मिलेगी।



कार्यक्रम में रमेश सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन अरविंद सिंह और धन्यवाद ज्ञापन सौरभ सिंह ने किया। इस दौरान अजीत पटेल, नरेंद्र पटेल, मानस सिंह, राजकुमार वर्मा, श्यामबली पटेल, विनोद पटेल, कमलेश कुमार, माधुरी सिंह, प्रदीप यादव, आलोक त्रिपाठी, अनीता यादव, प्रदीप उपाध्याय, विनोद कुमार मौर्य और रिंकू कमलेश सहित अन्य लोग मौजूद रहे।