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दो जिलों को जोड़ने वाले राजघाट पुल पर पिछले एक महीने में 14 दिन तक जाम लगा। एक से दो घंटे तक जाम में लोग फंस रहे। तीन किलोमीटर लंबे जाम को नियंत्रित करने के लिए होमगार्ड लगाए गए, महज चार होमगार्डों के भरोसे राजघाट पुल की यातायात व्यवस्था है। अचानक गाड़ियों के खराब होने से पुल के दोनों छोर पर लंबा जाम लग जाता है। सूजाबाद पुलिस चौकी पड़ाव की तरफ से वाहनों को नियंत्रित नहीं किए जाने के कारण पुल पर सुबह और शाम के समय जाम लग रहा है। विज्ञापन



15 मिनट की दूरी तय करने में लोगों को एक घंटे तक का समय लग गया। रोज 80 हजार वाहनों की आवाजाही वाले राजघाट पुल की यातायात व्यवस्था के लिए सिर्फ होमगार्डों को लगाया जाता है। जब जाम अधिक होता है, तब थानों और चौकियों से पुलिसकर्मी पुल पर पहुंचते हैं। नमो घाट की तरफ यातायात पुलिस और आदमपुर थाने की पुलिस तैनात होती है। पड़ाव से नमो घाट के बीच शाम के समय अत्यधिक वाहनों का दबाव होता है। विज्ञापन



सुबह मालवाहक वाहनों की आवाजाही और पुल पर मरम्मत के कारण रखी गई प्लेट हटाए नहीं जाने पर वाहनों के पहिये फंस रहे हैं। रात को बिना किसी सूचना के राजघाट पुल की एक लेन मरम्मत के लिए बंद भी कर दी जाती है। पड़ाव के रहने वाले मनोज दुबे ने बताया कि तीन किलोमीटर तक लंबा जाम को नियंत्रित करने के लिए सुबह सिर्फ दो होमगार्ड पुल पर दिखाई दिए। मालवाहक वाहन अकसर पुल पर खराब होते हैं, जिसके कारण जाम लगता है। 15 मिनट की दूरी तय करने में लोगों को एक घंटे तक का समय लग गया। रोज 80 हजार वाहनों की आवाजाही वाले राजघाट पुल की यातायात व्यवस्था के लिए सिर्फ होमगार्डों को लगाया जाता है। जब जाम अधिक होता है, तब थानों और चौकियों से पुलिसकर्मी पुल पर पहुंचते हैं। नमो घाट की तरफ यातायात पुलिस और आदमपुर थाने की पुलिस तैनात होती है। पड़ाव से नमो घाट के बीच शाम के समय अत्यधिक वाहनों का दबाव होता है।सुबह मालवाहक वाहनों की आवाजाही और पुल पर मरम्मत के कारण रखी गई प्लेट हटाए नहीं जाने पर वाहनों के पहिये फंस रहे हैं। रात को बिना किसी सूचना के राजघाट पुल की एक लेन मरम्मत के लिए बंद भी कर दी जाती है। पड़ाव के रहने वाले मनोज दुबे ने बताया कि तीन किलोमीटर तक लंबा जाम को नियंत्रित करने के लिए सुबह सिर्फ दो होमगार्ड पुल पर दिखाई दिए। मालवाहक वाहन अकसर पुल पर खराब होते हैं, जिसके कारण जाम लगता है। विज्ञापन विज्ञापन

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