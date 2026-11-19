वाराणसी: IMS-BHU में 12 मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों को दिया गया शैक्षणिक नेतृत्व का प्रशिक्षण
IMS-BHU में वाराणसी और आसपास के 12 मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों के लिए शैक्षणिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, संस्थागत नेतृत्व और बदलती शिक्षा व्यवस्था पर विशेषज्ञों ने विचार रखे।
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बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (IMS) में वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के 12 मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों के लिए एकेडमिक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसमें चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, शैक्षणिक नेतृत्व और संस्थानों के बेहतर संचालन पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का आयोजन IMS-BHU के निदेशक प्रो. एसएन शंखवार के मार्गदर्शन में किया गया।
चिकित्सा शिक्षा के बदलते स्वरूप पर चर्चा
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के प्रो. रमेश का संबोधन रहा। उन्होंने भारत में चिकित्सा शिक्षा के बदलते परिदृश्य और शैक्षणिक नेतृत्व की भूमिका पर विचार रखे। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों में बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था विकसित करने के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।
विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का किया समाधान
चिकित्सा शिक्षा पर आयोजित संवाद सत्र में डॉ. संजय राय, डॉ. संजय तिवारी और डॉ. विजयेंद्र कुमार ने प्रतिभागियों से बातचीत की। उन्होंने प्रिंसिपलों के सवालों और चिंताओं का जवाब देते हुए चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी।
विशिष्ट अतिथियों को किया सम्मानित
कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन एनएमओ काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉ. सत्येंद्र तिवारी ने किया। इस अवसर पर प्रो. एसएन शंखवार ने चिकित्सा शिक्षा और शैक्षणिक नेतृत्व में योगदान के लिए विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया।
कार्यक्रम में डॉ. आनंद मिश्रा, डॉ. विश्वंभर सिंह, डॉ. आरएन चौरसिया, डॉ. एसपी मिश्रा, डॉ. ममता और डॉ. सच्चिदानंद समेत कई शिक्षाविद और फैकल्टी सदस्य मौजूद रहे।
आयोजन में नेशनल मेडिकोज ऑर्गनाइजेशन (NMO) की टीम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. विश्वंभर सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्यक्रम के आयोजन में योगदान दिया। कार्यक्रम के माध्यम से चिकित्सा शिक्षकों को शैक्षणिक अनुभव साझा करने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का मंच मिला।