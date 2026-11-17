वाराणसी में 18 और 19 नवंबर को लक्ष्मीनगर और कर्दमेश्वर फीडर से जुड़े इलाकों में पांच घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र कंदवा से निकलने वाले इन दोनों फीडरों पर फीडर विभाजन का काम किया जाएगा। इसके लिए सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक शटडाउन लिया जाएगा।

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