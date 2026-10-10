वाराणसी की खबरें: दिल्ली प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस सतर्क, लोहे की रॉड से सिर पर किए कई वार; अज्ञात की मौत

बोनस 7 हजार से बढ़ाकर 21 हजार करने की मांग

उत्पादकता लिंक बोनस (पीएलबी) की गणना सीमा बढ़ाने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ने रैली निकाली। रैली मंडल संघ कार्यालय से शुरू होकर डीआरएम कार्यालय, डीजल लॉबी और अस्पताल होते हुए कार्यालय पहुंची। इसका नेतृत्व संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश मिश्रा ने किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वर्तमान में 78 दिन के बोनस की गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा 7000 रुपये निर्धारित होने के कारण कर्मचारियों को 17951 रुपये ही बोनस मिल रहा है।



उन्होंने इस सीमा को बढ़ाकर 18000 रुपये और उस पर महंगाई भत्ता जोड़कर कुल 21 हजार रुपये किए जाने की मांग की। केंद्रीय अध्यक्ष रमेश मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष श्याम कुमार झा ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठाई। सुभाष चंद्र यादव और अरविंद कुमार सिंह ने संचालन किया। रैली में संजय तिवारी, राहुल कुमार, विवेक सिंह, हेमंत कुमार, राहुल सिंह, सिकंदर राय, अमरनाथ सिंह, अब्दुल अख्तर, ब्रजेश कुमार आदि ने विचार रखे।



शिविर में सैकड़ों श्रमिकों के स्वास्थ्य की हुई जांच

चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए शुक्रवार को स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर उप श्रमायुक्त डॉ. महेश कुमार पांडेय के निर्देशन में श्रम विभाग और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) की ओर से लगाया गया। उप श्रमायुक्त डॉ. महेश कुमार पांडेय ने कहा कि स्वस्थ श्रमिकों में ही उद्योगों का भविष्य निहित है। उन्होंने कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया।



न जांच के लिए सीएमओ कार्यालय की चार मेडिकल टीमें और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की एक विशेषज्ञ टीम तैनात रही। शिविर में श्रमिकों को प्रारंभिक जांच, ओपीडी परामर्श और आवश्यक दवाएं निशुल्क प्रदान की गईं। इस कार्यक्रम में सहायक श्रमायुक्त अविनाश तिवारी, राजकुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के. डी. पाण्डेय, एसआईए के अध्यक्ष राजेश भाटिया और उद्योग विभाग उपायुक्त अभिषेक प्रियदर्शी मौजूद रहे।