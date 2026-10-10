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मिर्जापुर: भाई की मौत की खबर सुन सदमे में बहन ने भी दी जान, पहलवान के बेटे-बेटी की मौत से गांव में मातम

Sat, 10 Oct 2026 11:15 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 10 Oct 2026 11:15 AM IST
सार

अदलहाट थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में जाने-माने पहलवान रामाश्रय यादव के बेटे शेषनाथ यादव उर्फ गोलू और बेटी अनुष्का की मौत हो गई। गोलू का शव कुएं में फंदे से लटका मिला। भाई की मौत की खबर के बाद बहन ने भी घर में फंदे से लटककर जान दे दी। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे।

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Mirzapur Sister takes life in shock after hearing of brother death mourning deaths wrestler son and daughter
भाई-बहन की माैत के बाद जुटी भीड़। - फोटो : संवाद

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मिर्जापुर में अदलहाट थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में भाई-बहन की मौत से सनसनी फैल गई। जिले के जाने-माने पहलवान रामाश्रय यादव के बेटे शेषनाथ यादव उर्फ गोलू यादव और बेटी अनुष्का यादव की फंदे से लटकने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भाई की मौत की सूचना मिलने के बाद बहन ने भी फंदे से लटककर जान दे दी। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।

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जानकारी के अनुसार, शेषनाथ यादव उर्फ गोलू यादव का शव गांव में कुएं में फंदे से लटका मिला। उसकी मौत की खबर परिवार तक पहुंची तो बहन अनुष्का यादव सदमे में आ गई। इसके बाद घर में उसका शव भी फंदे से लटका मिला। भाई-बहन की मौत की खबर फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक भाई-बहन के इस आत्मघाती कदम के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत से हाजीपुर गांव में शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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