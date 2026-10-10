यूपी: जादू-टोना के शक में चाचा की पीटकर ली जान, चाची की हालत गंभीर; भैंस की मौत से शुरू हुआ था शक

तीन बेटे बाहर करते हैं काम, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

संग्राम के तीन बेटे संजय (34), बृजेश (28) और रामाशीष (24) काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। परिजनों के अनुसार, घटना के बाद संजय अगले दिन घर पहुंचा। परिवार में संग्राम की मौत और माया के घायल होने से दुख का माहौल है। माया के उपचार को लेकर परिजन चिंतित हैं।



एक ओर परिवार के मुखिया की मौत से घर में मातम पसरा है, दूसरी ओर घायल माया के उपचार और परिवार की आगे की जिम्मेदारियों को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांव में इस घटना की चर्चा है। जमीन विवाद और कथित भूत-प्रेत के आरोपों के बीच हुई मारपीट ने एक परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है।



फिलहाल इस मामले में पुलिस का प्राथमिक पक्ष जमीन विवाद को घटना की वजह बताता है। वहीं, परिजनों के बयानों में जादू-टोने से जुड़ी आशंकाओं का उल्लेख है। इन दावों को घटना का प्रमाणित कारण मानने के बजाय जांच के अलग-अलग पहलुओं के रूप में देखना जरूरी है। घटना के क्रम, मारपीट में शामिल लोगों की भूमिका और विवाद की वास्तविक वजह का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगा।