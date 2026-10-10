दर्दनाक: रोटावेटर की चपेट में आने से आठ साल के बालक के टुकड़े-टुकड़े, लाडले की लाश देख दंपती बेहोश; चीख-पुकार

घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग बदहवास होकर खेत की ओर दौड़ पड़े। अपने लाडले का शव देखकर परिजनों का रो,रोकर बुरा हाल हो गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों के आक्रोश और हंगामे की सूचना मिलने पर मुंगराबादशाहपुर थानाध्यक्ष गजानंद चौबे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया।



इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नितेश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके परिवार में मां किरन सरोज, बहन मुस्कान (6) और भाई राकेश (5) हैं। घर के बड़े बेटे की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां और भाई-बहन का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी हादसे को लेकर शोक का माहौल है।



इस संबंध में थानाध्यक्ष गजानंद चौबे ने बताया कि खेत की जुताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आने से बालक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।