तीनों स्तरों में आई कमी

शोध के अनुसार, प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ियों में अवसाद का औसत स्कोर 9.03 था, जो प्रतियोगिता के बाद घटकर 7.64 रह गया। इसी तरह चिंता का स्कोर 9.31 से घटकर 8.11 और तनाव का स्कोर 9.23 से घटकर 8.03 हो गया।



अति गंभीर श्रेणी में सात से दो खिलाड़ी

अध्ययन में मानसिक स्थिति की अलग-अलग श्रेणियों में भी बदलाव सामने आया। प्रतियोगिता से पहले अवसाद की श्रेणी में शामिल खिलाड़ियों की संख्या 11 थी, जो बाद में घटकर सामान्य श्रेणी में आ गई। वहीं, सामान्य श्रेणी के खिलाड़ियों की संख्या 11 से बढ़कर 24 हो गई। अति गंभीर श्रेणी में शामिल खिलाड़ियों की संख्या सात से घटकर दो रह गई।



तनाव के मामले में भी प्रतियोगिता से पहले ज्यादा गंभीर श्रेणी में शामिल छह खिलाड़ी प्रतियोगिता के बाद इस श्रेणी में नहीं मिले।