आंवले के वृक्ष की सात या 108 परिक्रमा का विधान

आचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री ने बताया कि अक्षय नवमी पर शतभिषा नक्षत्र, व्याघात योग, हर्षण योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, दीपदान और वृक्ष की सात या 108 परिक्रमा करने का विधान है। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष की छाया में सात्विक भोजन प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा है।



सुबह 6:46 से दोपहर 12:07 बजे तक पूजा का मुहूर्त

अक्षय नवमी पर पूजा के लिए अलग-अलग चौघड़िया मुहूर्त निर्धारित हैं।



उन्नति चौघड़िया: सुबह 6:46 से 8:06 बजे तक।



अमृत चौघड़िया: सुबह 8:06 से 9:27 बजे तक।



उत्तम चौघड़िया: सुबह 10:47 से दोपहर 12:07 बजे तक।



राहुकाल: दोपहर 12:07 से 1:28 बजे तक।



ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, पूजा-अर्चना और दान-पुण्य के लिए दोपहर 12:07 बजे से पहले का समय उत्तम रहेगा।



खरीदारी से लेकर नए कारोबार की शुरुआत तक शुभ

अक्षय नवमी पर सोना, चांदी, तांबा, पीतल और धार्मिक सामग्री की खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा नए कारोबार की शुरुआत, नौकरी ज्वाइन करने, संपत्ति खरीदने, नए भवन में गृह प्रवेश, नए अनुबंध और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने जैसे कार्य भी किए जा सकते हैं। शुभ यात्रा और विदेश जाने से जुड़े कार्यों के लिए भी इस दिन को शुभ माना जाता है।