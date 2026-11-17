वाराणसी: अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की होगी पूजा, 21 नवंबर से शुरू होंगे मांगलिक कार्य
18 नवंबर को अक्षय नवमी मनाई जाएगी। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होगी। सुबह 6:46 से दोपहर 12:07 बजे तक पूजा का उत्तम मुहूर्त है। तीन दिन बाद 21 नवंबर से विवाह के मांगलिक कार्य शुरू होंगे।
विस्तार
कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी यानी अक्षय नवमी 18 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान, दान-पुण्य, पूजा-अर्चना और नए कार्यों की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए धार्मिक और मांगलिक कार्यों का अक्षय फल मिलता है। अक्षय नवमी के तीन दिन बाद यानी 21 नवंबर से विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। अगले महीने 12 दिसंबर तक विभिन्न शुभ मुहूर्तों में शादियां होंगी।
अक्षय नवमी पर श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे। इस बार पूजा के लिए सुबह 6:46 बजे से दोपहर 12:07 बजे तक उत्तम मुहूर्त है। वहीं, दोपहर 12:07 से 1:28 बजे तक राहुकाल रहेगा।
बिना मुहूर्त भी कर सकते हैं शुभ कार्य
श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष एवं ज्योतिषविद प्रो. नागेंद्र पांडेय ने बताया कि अक्षय नवमी ऐसा विशेष दिन है, जब बिना मुहूर्त देखे भी मंगल कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन स्नान, दान और पूजा-पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि 18 नवंबर को सुबह 6:16 बजे से शुरू होकर 19 नवंबर को सुबह 7:45 बजे तक रहेगी। उदया तिथि और पूर्वाह्न व्यापिनी नवमी के आधार पर 18 नवंबर को अक्षय नवमी मनाई जाएगी।
आंवले के वृक्ष की सात या 108 परिक्रमा का विधान
आचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री ने बताया कि अक्षय नवमी पर शतभिषा नक्षत्र, व्याघात योग, हर्षण योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, दीपदान और वृक्ष की सात या 108 परिक्रमा करने का विधान है। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष की छाया में सात्विक भोजन प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा है।
सुबह 6:46 से दोपहर 12:07 बजे तक पूजा का मुहूर्त
अक्षय नवमी पर पूजा के लिए अलग-अलग चौघड़िया मुहूर्त निर्धारित हैं।
उन्नति चौघड़िया: सुबह 6:46 से 8:06 बजे तक।
अमृत चौघड़िया: सुबह 8:06 से 9:27 बजे तक।
उत्तम चौघड़िया: सुबह 10:47 से दोपहर 12:07 बजे तक।
राहुकाल: दोपहर 12:07 से 1:28 बजे तक।
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, पूजा-अर्चना और दान-पुण्य के लिए दोपहर 12:07 बजे से पहले का समय उत्तम रहेगा।
खरीदारी से लेकर नए कारोबार की शुरुआत तक शुभ
अक्षय नवमी पर सोना, चांदी, तांबा, पीतल और धार्मिक सामग्री की खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा नए कारोबार की शुरुआत, नौकरी ज्वाइन करने, संपत्ति खरीदने, नए भवन में गृह प्रवेश, नए अनुबंध और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने जैसे कार्य भी किए जा सकते हैं। शुभ यात्रा और विदेश जाने से जुड़े कार्यों के लिए भी इस दिन को शुभ माना जाता है।