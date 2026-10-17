वाराणसी की खबरें: आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, बचाव पक्ष ने उठाए सवाल; रकम हड़पने का आरोप

कार से कुचलने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

रिंग रोड चौराहे के पास बाटी-चोखा रेस्टोरेंट के सामने युवक को कार से कुचलकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी नवनीश सिंह को राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-एक संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने 16 अक्तूबर को आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं पाया।



अभियोजन के अनुसार, वैभव सिंह ने लालपुर-पांडेयपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि तीन सितंबर की रात करीब 10:30 बजे वह अपने साथी ऋषभ जैन के साथ रिंग रोड चौराहे के पास बाटी-चोखा खाने गए थे। वहां नवनीश सिंह अपने एक साथी के साथ लाल रंग की अल्ट्रोज कार में मौजूद था। आरोप है कि पुरानी रंजिश में दोनों ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपी कार में बैठा और अपने साथी से वैभव को कुचलने की बात कही। इसके बाद कार से उसे टक्कर मार दी, जिससे उसका बायां पैर टूट गया।



युवक की पिटाई में 12 पर प्राथमिकी

लंका थाना क्षेत्र में बीएचयू अस्पताल के छोटी गेट के सामने बृहस्पतिवार दोपहर युवक की पिटाई के मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। लंका के नरिया साकेत नगर निवासी सूरज पटवा दुर्गाकुंड मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने मित्र प्रशांत के साथ लंका की ओर जा रहा था। आरोप है कि छोटी गेट के सामने 10 से 12 युवकों ने सूरज पर हमला कर दिया। बीचबचाव करने पर आरोपियों ने प्रशांत की भी पिटाई की। इसके बाद सूरज को खींचकर छोटी गेट के भीतर परिसर में ले गए, जहां नुकीली वस्तु और डंडे से मारपीट की। घटना में सूरज को चोटें आईं। थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।