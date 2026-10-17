यूपी: पुलिस पर गोतस्कर ने चलाई गोली, मुठभेड़ में घायल होने के बाद अरेस्ट; हथियार और कारतूस बरामद

बलिया के गड़वार थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस मुठभेड़ में कथित गोतस्कर सुगनी नट (32) घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रतसड़ भेजा। आरोपी के कब्जे से .315 बोर का तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।

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सीओ सिटी के अनुसार, 17 अक्तूबर की रात करीब 12:55 बजे गड़वार थानाध्यक्ष हितेश कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शाहपुर नट बस्ती के पास नहर की पुलिया पर एक संदिग्ध मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ने का प्रयास किया।पुलिस का आरोप है कि खुद को घिरता देख संदिग्ध ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मौके से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। इसके बाद उसे उपचार के लिए सीएचसी रतसड़ ले जाया गया।