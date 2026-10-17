फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Cattle smuggler opens fire on police arrested after injured in encounter weapons and cartridges recovered

यूपी: पुलिस पर गोतस्कर ने चलाई गोली, मुठभेड़ में घायल होने के बाद अरेस्ट; हथियार और कारतूस बरामद

Sat, 17 Oct 2026 09:32 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 17 Oct 2026 09:32 AM IST
सार

गड़वार थाना क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस मुठभेड़ में कथित गोतस्कर सुगनी नट घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। आरोपी को गिरफ्तार कर सीएचसी रतसड़ भेजा गया। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने गोवंश तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन
Cattle smuggler opens fire on police arrested after injured in encounter weapons and cartridges recovered
घायल बदमाश को अस्पताल ले जाती पुलिस। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बलिया के गड़वार थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस मुठभेड़ में कथित गोतस्कर सुगनी नट (32) घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रतसड़ भेजा। आरोपी के कब्जे से .315 बोर का तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।

विज्ञापन


सीओ सिटी के अनुसार, 17 अक्तूबर की रात करीब 12:55 बजे गड़वार थानाध्यक्ष हितेश कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शाहपुर नट बस्ती के पास नहर की पुलिया पर एक संदिग्ध मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ने का प्रयास किया।
विज्ञापन


पुलिस का आरोप है कि खुद को घिरता देख संदिग्ध ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मौके से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। इसके बाद उसे उपचार के लिए सीएचसी रतसड़ ले जाया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

आवारा गोवंश को बिहार ले जाने का आरोप

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सुगनी नट के आवारा गोवंश की तस्करी से जुड़ी घटनाओं में शामिल होने की जानकारी मिली है। आरोप है कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर आवारा गोवंश को वाहनों में लादकर वध के लिए बिहार ले जाता था। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और कथित गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

सुगनी नट बलिया के गड़वार थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव का निवासी बताया गया है। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। बरामद हथियार और कारतूस के संबंध में भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपी के कथित साथियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed