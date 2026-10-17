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वाराणसी: राजू खान के घर में नीले ड्रम में भरा मिला बारूद, 24 घंटे बाद भी मलबे से आ रही गंध; दहशत में आसपास लोग

Sat, 17 Oct 2026 10:58 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 17 Oct 2026 10:58 AM IST
सार

सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर में राजू खान के मकान में विस्फोट के 24 घंटे बाद भी बारूद की महक आ रही है। मलबे से बम और आतिशबाजी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मिल रही है। घर में नीले ड्रम में बारूद भरा मिला। आरोप है कि राजू खान कपड़े बेचने की आड़ में पटाखों का कारोबार करता था। तीन मंजिला मकान का आधा हिस्सा ढहने से आसपास के लोग दहशत में हैं।

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Varanasi Gunpowder blue drum Raju Khan house smell persists debris leaving local residents state of panic
राजू खान का मकान मलबे में तब्दील। - फोटो : संवाद

सारनाथ के पैगंबरपुर में राजू खान के मकान में हुए भीषण विस्फोट के 24 घंटे बाद भी बारूद की गंध आ रही है। शुक्रवार को मकान की छत पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को नीले ड्रम में भारी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिली।



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बगल का मकान भी हुआ क्षतिग्रस्त। - फोटो : अमर उजाला

आशंका है कि इसका इस्तेमाल बम, फुलझड़ी, अनार और अन्य आतिशबाजी बनाने में किया जाता था। मकान के मलबे से बम और आतिशबाजी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी निकल रही है। विस्फोट के बाद से आसपास के लोग दहशत में हैं। उधर, मलबा हटाने का काम दूसरे दिन भी चल रहा था।

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अस्पताल में घायल महिला। - फोटो : अमर उजाला

बृहस्पतिवार शाम हुए विस्फोट के बाद शुक्रवार को भी घटनास्थल पर दहशत का माहौल रहा। सुबह राजू खान के मकान की छत पर रखे नीले ड्रम में भारी मात्रा में बारूद मिलने से अवैध पटाखा कारोबार की आशंका और गहरा गई है। मकान से अब भी बारूद की महक आ रही है। मलबे में बम और मुरताबी (बारूद और कागज से बनी आतिशबाजी) मिली है।पुलिस बरामद सामग्री को सुरक्षित रखवा रही है।

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अपनी बेटी के साथ घायल महिला। - फोटो : अमर उजाला

स्थानीय लोगों के मुताबिक, राजू खान पटाखों के कारोबार के साथ कपड़े बेचने का काम भी करता था। आशंका है कि कपड़ों के कारोबार की आड़ में पटाखों का काम छिपाया जा रहा था। शुक्रवार को मलबा हटाने में जुटे मजदूरों को गमछा, गंजी, बच्चों के कपड़े, लोहे की वस्तुएं और मास्क मिले। पुलिस इन सामानों को भी सुरक्षित रखवा रही है, ताकि घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा सकें। विस्फोट के दूसरे दिन भी गली में मलबा हटाने का काम चलता रहा। 

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माैके पर सुरक्षाकर्मी। - फोटो : अमर उजाला

घटनास्थल के दोनों ओर पुलिस बैरियर और बांस-बल्ली लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया था। वहीं आसपास के मकानों में रहने वाले लोग अब भी सहमे हुए हैं। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि राजू खान के तीन मंजिला मकान का आधा हिस्सा ढह गया था। आसपास के छह मकानों के खिड़की-दरवाजे भी टूट गए थें।

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