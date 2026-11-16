वाराणसी: देव दीपावली पर 2100 स्वदेशी ड्रोन से जगमगाएगा काशी का आसमान, 15 मिनट का होगा शो

15 फॉर्मेशन में दिखेंगी पौराणिक आकृतियां

करीब 15 मिनट के शो में 15 विशेष ड्रोन फॉर्मेशन तैयार किए गए हैं। थ्री-डी एनिमेशन से बनी आकृतियों को थीम आधारित संगीत और हिंदी वॉयस ओवर के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काशी की आध्यात्मिक विरासत से तकनीक के माध्यम से जोड़ना है।



आस्था और आधुनिक तकनीक का संगम बनेगी देव दीपावली

अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने बताया कि काशी की देव दीपावली आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक के संगम का वैश्विक उत्सव बन चुकी है। इस बार 2100 स्वदेशी ड्रोन के माध्यम से भगवान शिव, मां गंगा और काशी की पौराणिक विरासत के प्रसंगों को आसमान में जीवंत किया जाएगा। इससे देव दीपावली की सांस्कृतिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने के साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा।



देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी-देवता स्वर्ग से धरती पर उतरकर मां गंगा में स्नान करते हैं। इसी मान्यता के चलते इसे देवताओं की दीपावली कहा जाता है। दीपदान और गंगा घाटों की रोशनी इस पर्व को विशेष बनाती है।