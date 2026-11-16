वाराणसी: आईएमएस बीएचयू का 66वां वार्षिक दिवस समारोह 19 नवंबर को, मेधावियों को मिलेगा सम्मान

पहली बार आईआईटी बीएचयू के भी लगेंगे 10 स्टॉल

आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रो. एसएन संखवार, मेला संयोजक प्रो. विजय नाथ मिश्रा और प्रो. टीपी चतुर्वेदी ने बताया कि मेले में कुल 70 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से 10 हजार से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य है। पहली बार आईआईटी बीएचयू के भी 10 स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में सामान्य सर्जरी के साथ रोबोटिक सर्जरी से जुड़ी जानकारियां भी दी जाएंगी।



तीन हजार से अधिक स्कूली छात्र होंगे शामिल

आयोजन समिति के अनुसार, दो दिवसीय स्वास्थ्य मेले में तीन हजार से अधिक स्कूली छात्र भी शामिल होंगे। इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी जाएंगी। आयोजन में प्रो. संजय गुप्ता, प्रो. एसके भारतीय, प्रो. बी. राम, वैद्य सुशील दुबे सहित कई लोग मौजूद रहे।