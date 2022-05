{"_id":"628473c32899c7614f11473e","slug":"varanasi-gyanvapi-masjid-case-masjid-survey-updates-shivling-found-hearing-on-many-points-in-court-today-all-update-in-hindi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Gyanvapi Masjid Case: शिवलिंग की जगह पर दर्शन-पूजन व वजूखाने से शौचालय समेत इन छह प्वाइंट्स पर आज भी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 18 May 2022 09:49 AM IST