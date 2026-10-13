वाराणसी: भोर में पंचद्रव्य स्नान के साथ मां ब्रह्मचारिणी को जगाया, नारियल, चुनरी लेकर पहुंचे भक्त; जयकारे

शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। कालभैरव मंदिर से दुर्गाघाट जाने वाले मार्ग पर भोर से ही भक्तों की कतारें लगी रहीं। सोमवार को भोर में तीन बजे मां को पंचद्रव्य से स्नान कराया गया। इसके बाद उनका पुष्पों से शृंगार किया गया। मंगला आरती के बाद जैसे ही पट खुले, भक्तों के ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः... के जयघोष से पक्के महाल की गलियां गूंज उठीं।

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भक्तों ने कतारबद्ध होकर मां के दर्शन किए और विश्व कल्याण की कामना की। श्रद्धालु हाथ में नारियल, चुनरी और प्रसाद लेकर घंटों लाइन में लगे रहे। उन्होंने फल, फूल, नारियल और नैवेद्य मां को अर्पित किए। मंदिर में हर घंटे मां की आरती उतारी गई। इस दौरान शंख, घंट और घड़ियालों की ध्वनि से पूरा क्षेत्र गूंजायमान रहा। विज्ञापन



दुर्गाघाट स्थित मां ब्रह्मचारिणी के मंदिर में वर्ष में केवल एक दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस दिन मंदिर मां ब्रह्मचारिणी की मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक खुला रहता है। मान्यता है कि नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग और संयम का आशीर्वाद मिलता है। मंदिर के महंत राजेश्वर सागरकर ने बताया कि मां को उनका प्रिय भोग खीर अर्पित किया गया और खीर से हवन किया गया। भक्तों ने कतारबद्ध होकर मां के दर्शन किए और विश्व कल्याण की कामना की। श्रद्धालु हाथ में नारियल, चुनरी और प्रसाद लेकर घंटों लाइन में लगे रहे। उन्होंने फल, फूल, नारियल और नैवेद्य मां को अर्पित किए। मंदिर में हर घंटे मां की आरती उतारी गई। इस दौरान शंख, घंट और घड़ियालों की ध्वनि से पूरा क्षेत्र गूंजायमान रहा।दुर्गाघाट स्थित मां ब्रह्मचारिणी के मंदिर में वर्ष में केवल एक दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस दिन मंदिर मां ब्रह्मचारिणी की मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक खुला रहता है। मान्यता है कि नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग और संयम का आशीर्वाद मिलता है। मंदिर के महंत राजेश्वर सागरकर ने बताया कि मां को उनका प्रिय भोग खीर अर्पित किया गया और खीर से हवन किया गया।

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