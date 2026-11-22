महाआरती के बाद सजेगी सांस्कृतिक संध्या

महाआरती के बाद गीतकार कन्हैया दुबे 'केडी' के संयोजन में सांस्कृतिक संध्या होगी। इसमें भक्ति संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए मां गंगा की महिमा और काशी की आध्यात्मिक विरासत का गुणगान किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला करेंगे।



केदार घाट पर भी होगा विशेष आयोजन

देव दीपावली पर पौराणिक केदार घाट पर भी गंगोत्री सेवा समिति की ओर से विशेष गंगा आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका संयोजन पं. संदीप कुमार दुबे 'सोनू महाराज' करेंगे।



उन्होंने बताया कि केदार घाट पर समिति की ओर से नियमित गंगा आरती होती है। देव दीपावली पर विशेष आयोजन के तहत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का पूजन-अर्चन, दीप प्रज्वलन और महाआरती होगी। इसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से गंगा महिमा और सनातन संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी।