वाराणसी: मदरसा प्रबंधक पर प्राथमिकी दर्ज, वित्तीय अनियमितता और नियमों के उल्लंघन का आरोप

मदरसा जामिया इस्लामिया के प्रबंधक मोहम्मद बैसाल अहमद के खिलाफ दशाश्वमेध थाने में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और शासन आदेशों के उल्लंघन का आरोप है। यह कार्रवाई जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तहरीर और उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद हुई है।

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अब्दुल कलीम सिद्दीकी को नियम विरुद्ध पदोन्नति देने का आरोप है। लिपिक के पद से हटाकर सहायक अध्यापक फौकानिया के पद पर नियुक्त किया गया। सिद्दीकी को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ भी दिया गया। यह शासन आदेशों और वित्तीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस अनियमितता से सरकारी धन का अपव्यय हुआ।इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल एक रिट याचिका के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग, लखनऊ के निर्देशों का भी पालन किया गया। दशाश्वमेध थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।