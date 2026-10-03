वाराणसी: छात्रा से दुष्कर्म व अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, शादी टूटने के बाद देता था धमकी; पिता-पुत्र पर केस

तहरीर के अनुसार, बाद में छात्रा की शादी तय हो गई। आरोप है कि इसकी जानकारी होने पर युवक ने 17 सितंबर को उसके ससुराल पक्ष के लोगों को कथित अश्लील वीडियो भेज दिया। इसके बाद शादी टूट गई। छात्रा ने आरोप लगाया कि शादी टूटने के बाद युवक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस पर दोबारा शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा।



छात्रा का आरोप है कि उसने मामले की शिकायत युवक के शिक्षक पिता से भी की थी। आरोप है कि युवक के पिता ने भी उसे परिवार के खिलाफ कहीं शिकायत नहीं करने की धमकी दी। तहरीर में छात्रा ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित होने की बात कहते हुए उसे जान से मरवाने की धमकी दी गई।



पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा ने बताया कि घटना करीब दो वर्ष पुरानी बताई जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।