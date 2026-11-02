वाराणसी: महाश्मशान में आठ फीट मिट्टी जमा, कालरात्रि पूजन पर संकट; समिति ने नगर निगम से लगाई गुहार

चार से छह पंप लगाए, लेकिन सफाई नहीं हुई

समिति अध्यक्ष के अनुसार, नगर आयुक्त, क्षेत्रीय पार्षद नालीलाल मिश्रा और संबंधित जेई से कई बार फोन कर सफाई कराने की मांग की गई। अधिकारियों की ओर से पंप लगाने और कर्मचारियों को भेजने का आश्वासन दिया गया, लेकिन मौके पर कोई जिम्मेदार अधिकारी निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचा। दो-तीन दिन पहले चार से छह पंप लगाए गए हैं। हालांकि, इनसे पानी निकालने के अलावा सफाई का काम आगे नहीं बढ़ पाया है।



पिछले साल भी हुई थी ऐसी समस्या

संजय प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी तरह की समस्या सामने आई थी। उस समय दो पाइप लगवाने के बाद एक दिन में परिसर की सफाई हो गई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि महाश्मशान की जल्द सफाई कराई जाए, ताकि आठ नवंबर को परंपरा के अनुसार कालरात्रि पूजन संपन्न हो सके और सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा बाधित न हो।