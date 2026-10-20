फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi: Effigy of a cockroach also burnt

वाराणसी: श्रीराम के हाथों रावण का अंत, कॉकरोच के पुतले का भी किया दहन

Tue, 20 Oct 2026 10:35 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Tue, 20 Oct 2026 10:35 PM IST
सार

वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित श्री बड़े महावीर मंदिर चौराहे पर विजयादशमी के अवसर पर रामलीला के बाद रावण दहन किया गया। समिति ने कॉकरोच के नाम से प्रचारित प्रतीकात्मक पुतले का भी दहन किया। कार्यक्रम में जयकारे लगाए गए और पुलिस की भूमिका पर समिति ने नाराजगी जताई।
 

विज्ञापन
Varanasi: Effigy of a cockroach also burnt
वाराणसी: कॉकरोच का दहन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विजयादशमी के अवसर पर मंगलवार को कचहरी क्षेत्र के अर्दली बाजार स्थित श्री बड़े महावीर मंदिर चौराहे पर रामलीला समिति की ओर से रावण दहन का आयोजन किया गया। शाम को रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। श्रीराम और रावण के बीच युद्ध के मंचन के बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान समिति की ओर से कॉकरोच के नाम से प्रचारित एक प्रतीकात्मक पुतले का भी दहन किया गया।

विज्ञापन


रामलीला के मंचन में विभीषण के बताने पर श्रीराम ने रावण की नाभि में बाण मारा। इसके बाद रावण लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। रावण दहन के दौरान श्रीराम और भारत माता के जयकारे लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी राजदेव सिंह भी मौजूद रहे।
विज्ञापन


कॉकरोच के पोस्टर और बैनर लगाए
समिति की ओर से मेले के क्षेत्र में कॉकरोच के नाम से 15 फीट का पोस्टर लगाया गया था। इसके अलावा कई बैनर भी लगाए गए थे। समिति ने इसे देशविरोधी गतिविधियों और धर्मविरोधी विचारों के खिलाफ प्रतीकात्मक संदेश बताया। आयोजन में आए लोगों ने समिति के इस फैसले की सराहना की।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

Trending Videos

धर्म और राष्ट्र के सम्मान में खड़े रहने की बात कही
समिति के अध्यक्ष और महामंत्री ने मंच से कहा कि वर्तमान समय में भी देश में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा कि देश और धर्म के सम्मान के लिए समिति के सदस्य हमेशा प्रहरी के रूप में खड़े रहेंगे।

कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पुलिस की भूमिका को लेकर समिति के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई। मंच से पुलिस की कार्यप्रणाली की आलोचना की गई। समिति के पदाधिकारियों का आरोप था कि पुलिस ने आयोजन में बाधा डालकर उचित कार्य नहीं किया।

कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष अनिल पांडेय, महामंत्री विपुल कुमार पाठक, मंत्री प्रो. प्रकाश चौबे, घनश्याम गुप्ता, श्यामजी पांडेय, ज्योत सोनकर, जोरावर सिंह, नितिन बरनवाल, कृष्ण मोहन सैनी और प्रवीण अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed