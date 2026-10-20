वाराणसी: श्रीराम के हाथों रावण का अंत, कॉकरोच के पुतले का भी किया दहन

धर्म और राष्ट्र के सम्मान में खड़े रहने की बात कही

समिति के अध्यक्ष और महामंत्री ने मंच से कहा कि वर्तमान समय में भी देश में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा कि देश और धर्म के सम्मान के लिए समिति के सदस्य हमेशा प्रहरी के रूप में खड़े रहेंगे।



कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पुलिस की भूमिका को लेकर समिति के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई। मंच से पुलिस की कार्यप्रणाली की आलोचना की गई। समिति के पदाधिकारियों का आरोप था कि पुलिस ने आयोजन में बाधा डालकर उचित कार्य नहीं किया।



कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष अनिल पांडेय, महामंत्री विपुल कुमार पाठक, मंत्री प्रो. प्रकाश चौबे, घनश्याम गुप्ता, श्यामजी पांडेय, ज्योत सोनकर, जोरावर सिंह, नितिन बरनवाल, कृष्ण मोहन सैनी और प्रवीण अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।