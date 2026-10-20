वाराणसी: 64 दिन बाद दशाश्वमेध घाट पर लौटेगी मां गंगा की आरती, फिर से सजा आस्था का दरबार

गंगा में आई बाढ़ के कारण 64 दिनों से अपने पारंपरिक स्थल से दूर हो रही मां गंगा की दिव्य आरती अब प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर लौटने जा रही है। बाढ़ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गंगोत्री सेवा समिति की छत पर नियमित रूप से आरती की जा रही थी। अब गंगा का जलस्तर कम होने और घाट की सफाई सहित जरूरी व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद आरती को फिर उसके मूल स्थान पर आयोजित करने की तैयारी है।

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बाढ़ के बाद घाट की सफाई, दुरुस्त हुईं व्यवस्थाएं

बाढ़ के कारण दशाश्वमेध घाट पर सिल्ट और गंदगी जमा हो गई थी। आरती को पारंपरिक स्थल पर शुरू करने से पहले घाट की सफाई कराई गई और जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। इसके बाद 64 दिनों के अंतराल पर मां गंगा की आरती को फिर प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर आयोजित करने की तैयारी की गई है। बाढ़ के कारण दशाश्वमेध घाट पर सिल्ट और गंदगी जमा हो गई थी। आरती को पारंपरिक स्थल पर शुरू करने से पहले घाट की सफाई कराई गई और जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। इसके बाद 64 दिनों के अंतराल पर मां गंगा की आरती को फिर प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर आयोजित करने की तैयारी की गई है।