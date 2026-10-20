हादसे में 5 दोस्तों की मौत: तीन गंभीर, कलेजे के टुकड़ों को 'टुकड़ों' में देखकर कांप गए परिजन; त्योहार पर मातम

किसी ने बेटा तो किसी ने खोया अपना सिंदूर...

रुपापुर ओवरब्रिज पर हादसे में किसी के परिवार का सहारा छीन गया तो अन्य परिवारों की खुशियों पर मानो ग्रहण लग गया। बेटे तो किसी ने अपना सिंदूर खो दिया। पिसौर निवासी आलोक मिश्रा अविवाहित था। दो भाइयों और एक बहन में दूसरे नंबर पर था। पिता अजय किसान हैं। आलोक की पांच दिन बाद टेलीकॉम कंपनी में नियुक्ति होनी वाली थी। बेटे की मौत से मां उर्मिला देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, मृतक विद्वांशु यादव भी अविवाहित था।



तीन भाइयों में दूसरे नंबर का विद्वांशु ठेकेदारी करता था और पूरे परिवार का भरण-पोषण करता था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। मां मृदुला देवी घर पर रहती हैं। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रदीप सिंह ई-कॉमर्स कंपनी में मैनेजर था। परिवार में पत्नी सोना और एक बेटा है। पति की मौत से पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। दशहरा पर पत्नी और बेटे को प्रदीप ने मेला घुमाने का वादा किया था। हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं।