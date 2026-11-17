रोहिंग्या समुदाय की उत्पत्ति और उनके इतिहास को लेकर चल रही बहस के बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के शोध में अहम जानकारी सामने आई है। शोध के मुताबिक, रोहिंग्या समुदाय की आनुवंशिक जड़ें करीब 900 साल पहले दक्षिण एशिया, विशेषकर वर्तमान बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से से जुड़ी थीं। म्यांमार के अराकान (वर्तमान रखाइन) क्षेत्र में बसने के बाद स्थानीय आबादी के साथ संपर्क से उनके डीएनए में भी बदलाव आया। बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के नेतृत्व में हुए इस अध्ययन में 2217 डीएनए सैंपल का विश्लेषण किया गया।

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