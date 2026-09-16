Varanasi News: आगरा को हराकर वाराणसी बना बास्केटबॉल प्रतियोगिता का चैंपियन

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मंडल ने आजमगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। फाइनल में वाराणसी ने रोमांचक मुकाबले में आगरा को पराजित किया। इससे पहले जिले की टीम ने अपने पहले मैच में बस्ती, फिर मेरठ और मिर्जापुर को हराया। सेमीफाइनल में पहुंचकर वाराणसी ने लखनऊ की टीम को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। कोच आशीष दुबे और कप्तान श्लोक कुमार थे। प्रमुख खिलाड़ियों में प्रमीत, राजकुमार, किशन मौर्या, लक्की, सैयद अचीर्ण पांडेय, अभिनव बुड्ढा, अर्जुन, देवसिंह, देवराज और रघुवीर शामिल रहे।