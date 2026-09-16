बीएचयू: चार सीजीपीए से कम आने पर विद्यार्थियों को नहीं मिलेंगी हॉस्टल और स्वास्थ्य सुविधाएं, फैसला जारी

बीएचयू में सेमेस्टर परीक्षाओं में 4 सीजीपीए से कम आने पर विद्यार्थियों को हॉस्टल और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हालांकि उन्हें सेंट्रल लाइब्रेरी हॉल में पढ़ने की सुविधा मिलती रहेगी। यह फैसला कुलपति की ओर से मंजूरी मिलने के बाद जारी किया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके अलावा सेमेस्टर परीक्षा परिणाम में देरी की वजह से बहुत से विद्यार्थियों को समर्थ पोर्टल पर फीस पेमेंट लिंक नहीं मिल पा रही थी। इसकी शिकायत विद्यार्थियों ने बीएचयू प्रशासन से की। इसे गंभीरता से लेते हुए विवि प्रशासन ने अहम फैसला लिया। इसके तहत ऐसे छात्र जिन्हें फीस पेमेंट लिंक नहीं मिल रही, उनको विश्वविद्यालय में हॉस्टल, लाइब्रेरी, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा।विश्वविद्यालय प्रशासन को बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने समर्थ पोर्टल पर फीस पेमेंट लिंक उपलब्ध न होने की शिकायत की। इसमें बताया कि लिंक न मिलने की वजह से यूनिवर्सिटी की जरूरी सुविधाओं, जैसे हेल्थ सर्विसेज (छात्र स्वास्थ्य केंद्र और सर सुंदरलाल अस्पताल), हॉस्टल और लाइब्रेरी सुविधाओं का लाभ उठाने में दिक्कतें आ रही हैं।विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह भी देखा गया है कि संबंधित सेमेस्टर के नतीजों के मूल्यांकन और घोषणा में देरी के कारण फीस पेमेंट लिंक जेनरेट नहीं हो पाया। इसे देखते हुए ही कुलपति ने छात्र हित में जो फैसला लिया। उसके आदेश की कॉपी सभी संकाय प्रमुख विभागाध्यक्ष सहित अन्य जिम्मेदार लोगों को दी जा चुकी है।