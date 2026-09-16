वाराणसी में ट्रैफिक प्लान जारी: लोलार्क कुंड जाने वाले छह रास्ते बंद, अस्सी-सोनारपुरा नो-व्हीकल जोन

सूर्य षष्ठी पर लोलार्क कुंड में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ेगा। भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए यातायात पुलिस ने कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है।

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रूट डायवर्जन प्लान के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा तिराहे से अस्सी चौराहा, पद्मश्री चौराहे से अस्सी, शिवाला से अस्सी और ब्रॉडवे तिराहे से सोनारपुरा तक नो-व्हीकल जोन रहेगा। सोनारपुरा से अस्सी चौराहा और नगवां से रविदास घाट की ओर भी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, शव वाहन और बीमार एवं दिव्यांग लोगों को ले जाने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि यह व्यवस्था 16 सितंबर की दोपहर 12 बजे से 17 सितंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगी। यातायात पुलिस ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की है। यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं से निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़ा करने और डायवर्जन व्यवस्था का पालन करने की अपील की है।