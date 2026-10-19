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वाराणसी: ओवरब्रिज हादसे में मौतों की संख्या हुई पांच, स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे

Mon, 19 Oct 2026 07:43 PM IST
किशन चौबे वाराणसी: ओवरब्रिज हादसे में मौतों की संख्या हुई पांच, स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे
वाराणसी: ओवरब्रिज हादसे में मौतों की संख्या हुई पांच, स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे Published by: किशन चौबे Updated Mon, 19 Oct 2026 07:43 PM IST
सार

वाराणसी के मिर्जामुराद क्षेत्र में रूपापुर ओवरब्रिज पर सोमवार सुबह ट्रक की टक्कर से स्कॉर्पियो सवार पांच लोगों की मौत हो गई। चार लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया था, जबकि गंभीर रूप से घायल किशन यादव की देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे से पहले दोस्तों की खिंचवाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

 

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Varanasi Death toll in overbridge collapse rises to five
हादसे के बाद माैके पर जुटी पुलिस और भीड़। - फोटो : संवाद

विस्तार
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मिर्जामुराद क्षेत्र के रूपापुर स्थित नेशनल हाईवे ओवरब्रिज पर सोमवार सुबह हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या पांच हो गई है। गंभीर रूप से घायल शिवपुर के हटिया निवासी किशन यादव ने देर शाम इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के समय वह स्कॉर्पियो चला रहा था। दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य घायल हुए थे। हादसे से करीब 10 मिनट पहले दोस्तों की साथ में खिंचवाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

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जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो (यूपी 65 ईबी 2199) में आठ लोग सवार थे। सभी विंध्याचल में दर्शन करने के बाद वाराणसी लौट रहे थे। सोमवार सुबह करीब छह बजे रूपापुर ओवरब्रिज पर पहुंचने के बाद उन्होंने वाहन रोक दिया। इसके बाद कुछ लोग ओवरब्रिज पर उतरकर सेल्फी और तस्वीरें लेने लगे। इसी दौरान प्रयागराज की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
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हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मिर्जामुराद पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को एंबुलेंस से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। इनमें किशन यादव की हालत गंभीर थी। देर शाम उसकी मौत के बाद मृतकों की संख्या पांच हो गई।
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एक घंटे में घर पहुंचने की कही थी बात
शिवपुर स्थित मोर्चरी हाउस में शव लेने पहुंचे परिजनों ने बताया कि हादसे से पहले उनकी दोस्तों से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि वे एक घंटे में घर पहुंच जाएंगे। कुछ ही देर बाद मिर्जामुराद पुलिस का फोन आया। पुलिस ने उन्हें रूपापुर में हुए हादसे की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल की ओर पहुंचे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिवारों में कोहराम मच गया।

हादसे से पहले की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल
हादसे से करीब 10 मिनट पहले दोस्तों की साथ में खिंचवाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विंध्याचल में दर्शन करने के बाद घर लौट रहे दोस्तों की यह तस्वीर हादसे के बाद चर्चा में है। हादसे की खबर मिलने के बाद उनके परिचित और परिजन सदमे में हैं।

ट्रक कब्जे में, हादसे की जांच जारी
पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ट्रक को कब्जे में ले लिया है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। दुर्घटना के बाद मृतकों और घायलों में से कुछ की पहचान करने में समय लगा था
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