वाराणसी:अपने पसंदीदा शिक्षक को सम्मान दिलाने को बच्चों ने किया मतदान, पहल की तारीफ; जाना मताधिकार

अमर उजाला की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह-2026 शृंखला के तहत शनिवार को शहर के 4 स्कूलों में मतदान कराया गया। जिले के पहड़िया स्थित हैप्पी मॉडल स्कूल, डीआईजी कॉलोनी स्थित हैप्पी मॉडल स्कूल, सिगरा स्थित डालिम्स सनबीम स्कूल, पीएमश्री कंपोजिट स्कूल सेवापुरी के 2000 से ज्यादा छात्रों ने मतदान में हिस्सा लिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छात्रों को परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित इस पहल में बच्चों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

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