वाराणसी: खुद को पुलिस कांस्टेबल बताकर लोन लेने का मामला, कोर्ट के आदेश की तिथि पूरी; प्राथमिकी दर्ज नहीं

खुद को पुलिस कांस्टेबल बताकर बैंक ऑफ बड़ौदा की नीचीबाग शाखा से 10 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेने के मामले में अदालत ने 14 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कर 15 दिनों में आख्या पेश करने को कहा था। अंतिम दिन तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई।

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बैंक प्रबंधन का आरोप है कि देवरिया निवासी त्रिगुना पर फर्जी दस्तावेज और पुलिस कर्मचारी कोड का इस्तेमाल कर बैंक को गुमराह करने का आरोप है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने 14 अगस्त को प्रार्थनापत्र स्वीकार कर थाना चौक को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।प्रार्थनापत्र के अनुसार, त्रिगुना ने 27 दिसंबर 2023 को पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया था। आवेदन में उसने खुद को कांस्टेबल बताते हुए दस्तावेज और कर्मचारी कोड प्रस्तुत किया। बैंक की जांच में दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। सत्यापन कराने पर पुलिस विभाग में उसके कांस्टेबल पद पर नियुक्त होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।आरोप है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन स्वीकृत होने के बाद त्रिगुना ने कुछ किश्तों का भुगतान किया, लेकिन बाद में किस्तें जमा नहीं कीं। उसका ऋण खाता तीन जुलाई 2024 को एनपीए हो गया। मामले में पुलिस स्तर पर कराई गई जांच में भी उसके पुलिसकर्मी होने का दावा गलत पाया गया। वहीं, इस मामले में थाना प्रभारी दिलीप कुमार ने बताया कि इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। अधिवक्ता रजनीश मिश्रा ने बताया कि इस मामले पुलिस ने अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।