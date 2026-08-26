फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi BHU to partner with court free legal services to expand

वाराणसी: न्यायालय के साथ साझेदारी करेगा बीएचयू, बढ़ेंगी मुफ्त कानूनी सेवाएं; पढ़ें- पूरी जानकारी

Wed, 26 Aug 2026 04:44 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 26 Aug 2026 04:44 PM IST
सार

बीएचयू न्यायपालिका के साथ साझेदारी करेगा। इससे छात्रों की मुफ्त कानूनी सेवाएं सक्रिय होगी। दो निजी रैंकिंग में टॉप 10 में स्थान मिलने के बाद अत्याधुनिक कानूनों पर शोध बढ़ाने का निर्णय हुआ।

विज्ञापन
Varanasi BHU to partner with court free legal services to expand
बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, BHU - फोटो : X (@bhupro)

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बीएचयू में न्यायिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए न्यायपालिका के साथ साझेदारी बढ़ेगी। छात्रों की प्रो-बोनो यानी कि मुफ्त कानूनी सेवा पहल को फिर से सक्रिय किया जाएगा। वहीं, विधि संकाय में अत्याधुनिक कानूनी शोधों की संख्या बढ़ाने के साथ ही यहां के छात्र-छात्राओं को इंडस्ट्री से भी जोड़ा जाएगा। ये जानकारी विधि संकाय के हेड व डीन प्रो. प्रदीप कुमार सिंह ने बीएचयू प्रशासन को दी।

विज्ञापन


उन्होंने दो निजी रैंकिंग का हवाला देते हुए बताया कि भारत में कानूनी शिक्षा और मुफ्त कानूनी सेवा के क्षेत्र में बीएचयू के विधि संकाय को दो निजी रैंकिंग में टॉप 10 संस्थानों में स्थान मिला है। 78.53 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्कोर के साथ 10 बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी लॉ कॉलेज की सूची में देशभर में विधि संकाय का पहला स्थान हैं। लॉ संस्थानों की एक अन्य रैंकिंग में 1428.1 के कंपोजिट स्कोर के साथ संकाय को 13वां स्थान मिला। वहीं, दूसरी निजी रैंकिंग में बीएचयू को आठवां स्थान मिला।
विज्ञापन


शिक्षा और न्याय तक पहुंच के लिए सम्मान
इन रैंकिंग में बीएचयू का मूल्यांकन केवल संस्थागत स्कोर कार्ड के आधार पर नहीं बल्कि क्लिनिकल लीगल एजुकेशन और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में फैकल्टी के योगदान के आधार पर भी किया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक रिपोर्ट लीगल एड थ्रू लॉ स्कूल्स: ए रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ लीगल एड सेल्स इन इंडिया को भी आधार बनाया गया है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने प्रकाशित की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कैदियों की दिहाड़ी बढ़ाने की लड़ाई बीएचयू ने लड़ी
यह प्रकाशन के मुताबिक, बीएचयू ने 1970 के दशक की शुरुआत में भारत में क्लिनिकल लॉ कोर्स शुरू किया था। संस्थान ने ऐसा मॉडल विकसित किया जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में क्लिनिक-आधारित कानूनी सहायता, अदालतों का दौरा और प्रैक्टिशनर इंटर्नशिप शामिल थी। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीएचयू के ''लीगल एड एंड सर्विसेज क्लिनिक'' की ओर से दायर क्रिमिनल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कैदियों की दिहाड़ी बढ़ाने और जेलों में भीड़ कम करने के लिए अतिरिक्त सुधार गृह बनाने की दिशा में कदम उठाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed