फर्जी दस्तावेज के सहारे बैंक ऑफ बड़ौदा से 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन हड़प लिया गया। अदालत के आदेश पर हुकुलगंज निवासी संजू यादव के खिलाफ कोतवाली थाने में धोखाधड़ी समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय के उप क्षेत्रीय प्रबंधक आनंद लखमानी की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है।

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विशेश्वरगंज शाखा के प्रबंधक आलोक कुमार ने पुलिस को बताया कि हुकुलगंज निवासी संजू यादव ने 30 मार्च 2024 को बैंक से 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था। आरोप है कि लोन लेने के लिए संजू यादव ने अपनी असली पहचान छिपाई। उसने फर्जी नौकरी और कूटरचित दस्तावेज बैंक में जमा किए थे। लोन की रकम निकालने के बाद आरोपी महिला ने किस्तें जमा करनी बंद कर दीं। इसके चलते 11 मई 2025 को लोन खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित हो गया।